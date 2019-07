Moradores de cidades atingidas por barragem poderão tirar 2ª via de RG grátis

Cerca de 250 moradores das cidades baianas de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, atingidas pelo rompimento da barragem do Quati, poderão tirar a segunda vida da carteira de identidade, gratuitamente.

A ação, uma parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e as Voluntárias Sociais da Bahia, acontece neste domingo e segunda-feira (21 e 22/7), em Coronel João Sá, e nos dias 24 e 25 de julho, em Pedro Alexandre.

A coleta das impressões digitais será feita por equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e por meio do banco de dados do Instituto Pedro Mello, que vão emitir os novos documentos.