Moradores de Cosme de Farias recebem geomanta para contenção de encosta

Uma encosta de 762 metros quadrados foi entregue na manhã desta terça-feira (6), no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A estrutura foi reformada pela prefeitura, e recebeu uma geomanta. Os moradores contaram que quando a chuva caía era comum o barro ceder, além da vegetação que existia no local atrair roedores. A nova encosta custou R$ 105 mil aos cofres públicos e vai beneficiar cerca de 600 pessoas.

A entrega oficial foi realizada pelo prefeito ACM Neto. Ele destacou que a nova estrutura vai garantir a tranquilidade das famílias que vivem na região e contou que existem outras encostas sendo requalificadas e que elas serão entregues até dezembro.

“Estamos entregando a proteção de mais uma encosta em nossa cidade. Até o fim do ano serão mais de 300 áreas protegidas em toda Salvador. São áreas como essa em Cosme de Farias, onde as pessoas viviam aflitas por não saber os efeitos da chuva. A inquietude e a intranquilidade deram lugar à segurança, e a um lar muito mais protegido para as famílias”, afirmou.

A encosta fica na rua Nova do Sossego, uma das ladeiras do bairro. O diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, contou que serão 40 novas geomantas até o final do ano.

“Salvador tem uma topografia extremamente diferenciada, complexa. Além de essa topografia gerar problemas, as construções irregulares também terminam ampliando o impacto desse problema. A geomanta veio como algo novo para Salvador. Ela não existia na capital até 2016, quando a prefeitura trouxe essa realidade. Desde então foram 195 geomantas instaladas, e mais quarenta que o prefeito deu ordem de serviço na semana passada. Elas visam proteger essas comunidades”, disse.

O diretor geral lembrou que a Codesal está participando da Semana Nacional de Redução de Desastres, um evento que faz um balanço das realizações feitas até então pela prefeitura, além de capacitar servidores da Defesa Civil e das secretarias e órgão ligados à pasta. Está sendo realizada uma série de palestras e debates com personalidades ligadas ao assunto. O público pode acompanhar de forma online através do canal no youtube da Defesa Civil de Salvador.