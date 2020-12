Moradores de edifício no Horto Florestal ganham apresentação de jazz no Natal; assista

Reprodução

Uma boa música pode mexer com nossos sentimentos – nos deixar mais felizes, nostálgicos, calmos, animados... Mas seu poder vai além: pode, até, aquecer os corações de quem está passando a véspera do Natal sozinho, em isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus. Foi isso o que aconteceu, nesta quinta-feira (24), em um edifício residencial no Horto Florestal, em Salvador.

Um morador do prédio presentou os vizinhos com uma apresentação do saxofonista Levine Lima, que tocou clássicos do período natalino, além de músicas que foram eternizadas por grandes artistas, como Cazuza, Djavan e João Bosco. Os moradores acompanharam o show das suas varandas e interagiram através de um grupo de WhatsApp.