Moradores de Jequié iluminam pista de aeroporto para pouso de equipe de Amado Batista

Um dos pilotos da equipe do cantor Amado Batista, que se apresentou na noite deste domingo (12) em Jequié, Sudoeste da Bahia, mobilizou moradores da cidade para irem ao Aeroporto Vicente Grillo iluminar a pista com carros e motos e só assim conseguir pousar a aeronave bimotor (prefixo PT-RSP) que transportava três pessoas da produção do cantor.

O pouso arriscado ocorreu cerca de três horas antes da apresentação do cantor, que chegou a Jequié por volta das 16h de domingo em outra aeronave e não teve problemas no pouso. Apesar de ser um pouso de risco, a aeronave seguinte também conseguiu chegar ao solo sem maiores problemas.

Assista o momento do pouso:



O fato, contudo, chamou a atenção em Jequié, cujo aeroporto não possui balizamento noturno, o que possibilitaria o pouso noturno. Consultada pelo CORREIO, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que investigará o caso para avaliar se o piloto da aeronave que pousou à noite cometeu alguma irregularidade.

Na manhã desta segunda-feira (13), um advogado do cantor Amado Batista procurou a Polícia Civil para prestar esclarecimento sobre o caso. O delegado Moabe Macedo Lima, titular da 1ª Delegacia, disse que foi instaurada ocorrência não delituosa e que não há nada a ser investigado pela Polícia Civil.

“Se tiver algo a ser feito, será por parte da Anac ou da Polícia Federal. O que o piloto fez foi registrar uma oitiva na polícia, diante de um delegado, para depois encaminhar esse documento à Anac”, disse Lima. “O que teve, aparentemente, foi um pouso arriscado que gerou apreensão em muitas pessoas”.

O cantor Amado Batista foi visto na manhã desta segunda conversando com policiais civis no aeroporto Vicente Grillo, e logo depois foi fotografado dentro da aeronave que realizou o pouso noturno, na espera do retorno do piloto da delegacia local.

Cantor Amado Batista aguarda piloto, na manhã desta segunda (13), na aeronava que fez pouso arriscado (Foto: Prefeitura de Jequié)

A reportagem não conseguiu contato com a produção do cantor Amado Batista nesta segunda-feira. Num dos telefones usados para contato, foi informado que era apenas para agendamento de shows.

Situações semelhantes a essa – de mobilizar moradores para iluminar a pista do aeroporto com carros e motos – já ocorreram diversas vezes em Jequié, seja por pouso forçado ou por supostas displicência do piloto com relação ao fato de o equipamento não possuir balizamento noturno.

O Aeroporto Vicente Grillo é de responsabilidade do Governo da Bahia, cabendo a Prefeitura de Jequié, em forma de cooperação técnica, a sua manutenção básica e a segurança do espaço interno e no seu entorno, durante o uso esporádico. Não há voos comerciais no local.

Ao comentar sobre o pouso noturno deste domingo, a Prefeitura de Jequié declarou em nota que “o pouso da aeronave, nas condições acima apresentadas, é de inteira responsabilidade do comandante da aeronave e que tal procedimento será comunicado a Anac, com o objetivo de evitar procedimentos aéreos considerados de risco para a população e também o espaço aéreo da cidade”.

“Todos os comandantes de aeronaves conhecem bem, através do Sistema ROTEAR, quais os aeroportos no Brasil que possuem balizamento para operação noturna”, diz a nota da Prefeitura de Jequié.

“Diante desse aspecto técnico, considerado básico para Anac, qualquer piloto que tente o pouso noturno em aeroporto sem esses equipamentos, como é o caso de Jequié, assume toda e total responsabilidade pela operação, salvo em caso de emergência, que deve ser esclarecido e comprovado às autoridades militares logo após o pouso forçado”.

As aeronaves vieram de Aracaju (SE) e de Jequié seguem para Sorriso (MT).

Procurada, a Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que aeródromo Vicente Grilo passará por melhorias este ano - mas não foi informado se está prevista a iluminação noturna.

Confira nota na íntegra:

"O aeródromo Vicente Grilo, em Jequié, está homologado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apenas para voos diurnos e visuais. O aeródromo opera com aviação geral (táxi aéreo e voos fretados). Atualmente, o equipamento administrado pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) recebe voos fretados, de UTI aérea, transporte de vacinas e medicamentos. Serviços de melhorias no sítio aeroportuário estão programados para ainda este ano".