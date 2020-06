Moradores do extremo-sul baiano relatam que população ignora pandemia

Com um crescimento no número de casos maior do que a média do estado, a região do extremo-sul da Bahia preocupa as autoridades. Na manhã desta terça-feira (2), o governador Rui Costa anunciou medidas de restrição decididas após reunião com os gestores municipais. Os 19 municípios do Extremo-Sul da Bahia terão medidas ainda mais restritivas a partir desta quarta-feira (3), que seguem até a próxima terça (9).

Estarão incluídos no decreto estadual, que será publicado nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial do Estado, os municípios de Itamaraju, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Ibirapuã, Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Alcobaça, Lajedão, Caravelas, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, Belmonte, Itabela e Guaratinga.

Morador de Teixeira de Freitas, uma das cidades com as medidas restritivas, o agrônomo Renato Fernandes, 51 anos, conta que as pessoas ainda não entenderam a dimensão da gravidade da pandemia na cidade e pouco mexeram em suas rotinas.

“Tem mais gente na rua de máscara, mas, mesmo assim, a impressão é que a cidade tá com a vida normal. Se chegasse uma pessoa aqui, hoje, em Teixeira, e não soubesse da existência do vírus, não sei nem se ela perceberia. As pessoas estão na rua, semana passada nem se via muita gente de máscara”, relata.

O morador diz ainda que a cidade foi se tranquilizando com o passar do tempo, o que deve ter contribuído para o crescimento dos números. “Ainda em março, o comércio foi fechado por 10 dias, a cidade estava bem parada. De lá para cá, no entanto, a cidade vem relaxando. Percebo mais gente nos bares e restaurantes, você começa a ouvir notícia de festa. Não surpreende a ninguém aqui da cidade o aumento de casos.Tem uns 10 a 15 dias que parece que a coisa saiu de controle”, conta.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Teixeira de Freitas é o 17º município baiano em número de casos da covid-19, com 113 diagnósticos confirmados e 51 casos ativos. “Aqui, eu acho que precisava acontecer uma coisa mais drástica, porém por menos tempo”, opina o morador. O CORREIO tentou contato com a prefeitura da cidade para comentar o cenário, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Outras cidades abarcadas pelas medidas também têm números que preocupam. É o caso, por exemplo, de Porto Seguro. “Infelizmente, a falta de consciência da população ainda é, hoje, a principal dificuldade para conter a disseminação do vírus. O desrespeito às recomendações do isolamento, o não uso da máscara, não manter o distanciamento e as medidas de higiene necessárias”, disse a prefeitura do município, por meio de nota.

A prefeita do município, Claudia Oliveira, não participou do encontro virtual com Rui Costa nesta manhã por estar afastada para tratamento da covid-19. Seu diagnóstico foi confirmado na última segunda-feira (1º)

A reportagem também tentou contato por telefone com as prefeituras de Nova Viçosa e Itamaraju, mas não obteve retorno.

Porto Seguro também entra na lista de cidades com restrições (Foto: Divulgação)

Restrições

Os detalhes do decreto com as restrições aplicadas aos 19 municípios só serão conhecidos com a publicação do documento, nesta quarta. No entanto, já foi anunciado pelo governo que apenas serviços essenciais poderão funcionar. Também estará proibida a circulação de pessoas entre 18h e 5h. Além das medidas, um hospital de campanha será inaugurado ainda nesta semana, trazendo mais 20 leitos de UTI para Teixeira de Freitas e região.

“De todas as regiões da Bahia, hoje a que mais nos preocupa é a do extremo-sul. Tivemos essa reunião e concluímos sobre a necessária e urgente implementação de medidas de maior restrição na região”, disse o governador, logo após a reunião, em transmissão pelas redes sociais do Governo do Estado.

Rui chamou atenção para as taxas de crescimento de algumas cidades da região. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), casos crescem 28% ao dia em Nova Viçosa, 12% em Eunápolis, 9% em Itamaraju e Teixeira de Freitas, 6% em Porto Seguro.

“Com taxas altas como essas, nós temos que tomar medidas. Caso contrário, vamos presenciar uma explosão de casos, de demanda de UTIs e leitos clínicos, que não temos”, destacou o governador. As taxas nas cidades do extremo-sul ultrapassam a média geral do estado, que está em 4,6%, considerados os últimos cinco dias.

Ainda segundo Rui Costa, os resultados das medidas devem ser avaliados em nova reunião marcada para a próxima terça (9) - dia final de validade dos decretos. “Não dá para ficar de braços cruzados, esperando a doença explodir, se alastrar e ver o número de mortos crescer. O que a gente não quer, é colecionar mortos nos próximos dias. Por isso, estamos pedindo a sua compreensão, cinco dias de união do povo do extremo-sul para que a gente possa segurar esses índices. Para que possamos, quem sabe, a partir da quarta, ir reabrindo gradualmente, com taxas bem menores”, declarou;

Rui ainda explicou que ações direcionadas a determinadas regiões são estratégicas. “Desde já, quero pedir a compreensão das pessoas da região do extremo-sul. Comerciantes, prestadores de outros serviços. Peço que compreendam, porque não podemos ter uma explosão de casos e contabilizar um número de mortes grande. É preciso dar um aperto pelo menos durante uma semana, para controlar essa taxa de crescimento”, apelou o gestor durante a live.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco