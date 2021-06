Moradores do Imbuí denunciam guerra de fogos de artifício

Moradores da comunidade de Bate Facho, no Imbuí, têm tido madrugadas conturbadas com a proximidade do São João. Por volta das 2h da madrugada deste domingo (20), a 39ª CIPM da Polícia Militar (PM) foi acionada após denúncia de guerra de fogos de artifício na localidade.

Antes disso, na Rua da Bolandeira, moradores já tinham se queixado do barulho. De acordo com nota da PM, assim que a guarnição chegou ao local, as pessoas se dispersaram. Não houve feridos e nem detidos.

O órgão tem feito rondas diuturnas através da 39ª CIPM, com o auxílio de outras unidades visando a prevenção desses e outros eventos.