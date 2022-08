Moradores do povoado de Santo Amaro protestam por reforma nas estradas

Moradores do povoado de Pitanga, em Santo Amaro, cidade localizada no recôncavo da Bahia, realizaram um protesto, nesta segunda-feira (1°), por melhorias nas vias que conectam as comunidades ao município. Segundo eles, as estradas vicinais, que não possuem revestimento asfáltico, estão com buracos, poças de água e muita lama, além da poeira constante que afeta a todos.

A trabalhadora rural Rosenildes Alves, de 33 anos, nascida e criada no povoado de Pitanga, conta que quando chove no local fica quase impossível de se locomover, sem contar os idosos que não conseguem ir ao médico.

“Tem ônibus, kombis, que a gente paga para levar a gente até a cidade, mas eles não estão mais vindo até aqui por conta do estado das estradas, então precisamos andar até o lugar onde eles param, o que não é fácil para todo mundo. Alguns idosos que moram aqui não conseguem andar tanto para pegar o ônibus, principalmente se estiver chovendo”, relatou Rosenildes.

De acordo com a trabalhadora rural, as estradas nunca passaram por uma reforma de qualidade. “A prefeitura vem, finge que faz alguma coisa e vai embora. Os ônibus escolares daqui são horríveis, eles colocam os piores transportes para a zona rural. Muita gente tem deixado de ir para o médico e para as escolas por conta da precariedade das vias”, afirmou.

A moradora da região que encabeçou a manifestação, Noelia Bispo, 74, informou que a prefeitura da cidade afirmou que reformaria as estradas no ano passado, mas que a situação só piorou desde então. “Os motoristas de carro pequeno cobram R$ 100 para levar a gente para Santo Amaro. Às vezes eles não vêm até nossa casa, nos deixam cerca de 3 km de distância, tendo que andar nas estradas sem iluminação com peso nas mãos, eu mesmo não tenho mais idade para isso”, detalhou a moradora.

Noelia ressaltou que os moradores do povoado precisam ir até Santo Amaro com frequência para ir ao hospital, ao mercado ou até mesmo para pagar as contas, mas que está sendo quase impossível realizar o trajeto até a cidade.

“Nós já deixamos de fazer várias viagens, tivemos emergências médicas e não podíamos sair, já tivemos que pagar muito caro para ter que ir ao hospital”, destacou a moradora de Pitanga.





A Prefeitura Municipal de Santo Amaro informou que assegura aos moradores da zona rural, mais precisamente da Pitanga, que uma força tarefa está sendo realizada para dar manutenção e recuperar todas as estradas vicinais do município. Segundo eles, a obra já começou em outras comunidades próximas, como a estrada do Alto do Paraíso (Cocho).

Entretanto, a prefeitura ressaltou que o processo de recuperação ainda não está acontecendo como a gestão gostaria que estivesse por conta da falta de equipamentos. Eles alegam que a gestão anterior deixou todos os setores sucateados e os equipamentos tiveram que ser substituídos.

“Iniciamos gestão com todos os equipamentos sucateados inclusive com brita no motor de um deles. Também, por conta da gestão anterior, a prefeitura ficou inadimplente e com o nome sujo na praça, consequências que sofremos até os dias atuais. Com o nome sujo, a prefeitura ficou impossibilitada de firmar qualquer convênio”, pontuou a prefeitura por meio de nota.

Além disso, a gestão atual destacou que iniciou no ano passado o processo de recuperação das estradas, mas que o período chuvoso impediu a finalização.

“Não se faz estradas vicinais com chuva, ao invés de melhorar, só piora. Reforçamos que a prefeitura está empenhada em recuperar todas as estradas que, por quatro anos, foram abandonadas pela gestão anterior”, finalizou.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo