Moradores espancam homem até a morte em Feira de Santana

Um homem identificado como Antônio Francisco Mascarenhas Pinho, 33, foi morto por espancamento praticado por moradores do bairro Subaé, em Feira de Santana, neste feriado de Sexta-feira Santa (10). De acordo com Polícia Civil, informações iniciais da Delegacia de Homicídios apontam que, antes de ser linchado pela população, o homem roubou uma moto no bairro Feira VII e também um veículo no bairro Subaé.

Ainda conforme a polícia, após entrar em uma rua sem saída, o homem foi alcançado por populares e espancado. A autoria ainda é desconhecida e será investigada pela DH. Segundo a Polícia Militar, por volta das 10h, uma guarnição da 65ª Companhia Independente (CIPM) foi deslocada para verificar a ocorrência de disparos de arma de arma de fogo no fundo do Condomínio Fonte das Águas, no Subaé. Ao chegarem ao local, os policiais já encontraram o homem morto.

Segundo o site Acorda Cidade, de Feira de Santana, em 2014, os moradores do mesmo bairro também lincharam com paus e barras de ferro dois jovens acusados de assaltos na localidade.