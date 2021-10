Moradores fazem bolo e cantam parabéns para 'aniversário' de 3 anos de buraco

Moradores de Paripe fizeram um bolo para a "festa de aniversário" de três anos de um buraco, nesta quinta-feira (14), na Rua Professor Dr. Eduardo Dotto. O buraco foi aberto em uma obra de esgotamento sanitário no local e o mau cheiro incomoda os moradores, entre outros transtornos.

"Parabéns, buraco de Paripe. Você tem causado muito mal à saúde dos moradores. Com muito mau cheiro, congestionamento no trânsito e servindo de moradia para animais peçonhentos", ironizou um morador, nas redes sociais.

Na rua, na manhã de hoje, alguns moradores participaram do ato, chegando até a cantar o parabéns e reclamaram do buraco. "Paripe pede socorro".

Responsável pela obra, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) diz em nota que o buraco é um trecho da linha de recalque da Estação Elevatória de Esgoto de Tubrão,. Por conta da vulnerabilidade da tubulação ao peso dos veículos e da estrutura do asfalto, foi preciso fazer recuperação no trecho para compatibilizar com essas interferências que existem no local, como rede de drenagem pluvial, linha da CTB e futuro encaminhamento do VLT.

"A Embasa já fez o projeto, providenciou a tubulação necessária e está iniciando hoje (14) a substituição de 210 metros de tubulação de recalque com diâmetro de 500 milímetros", diz a nota. A previsão é de conclusão em 15 dias.