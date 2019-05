Moradores jogam pedras em casa de vizinha que mudou senha do Wi-Fi; assista

Moradores da cidade de Santa Marta, na Colômbia, se enfrentaram com pedras, facões e pedaços de pau após uma moradora trocar a senha do Wi-Fi da própria casa, no início desta semana.

Segundo autoridades locais, a mulher mudou a senha do serviço de internet alegando que nunca havia recebido de uma vizinha o pagamento mensal acordado para que ela utilizasse a rede.

Quando a vizinha, que não fez o pagamento, decidiu tirar satisfação sobre a senha com a proprietária, a confusão foi instalada no bairro El Oasis. O caso, claro, terminou na polícia.

Durante a confusão, uma mulher grávida, que estava na rua no momento da briga, acabou atingida por uma pedra e levada para o hospital. Segundo a TV Caracol, por conta do incidente, o parto teve de ser antecipado. Apesar do susto, o bebê passa bem.

Ao identificar a barraqueira que começou a confusão, a polícia informou ainda que ela já cumpria prisão domiciliar.

Agora, os moradores estão recolhendo assinaturas para solicitar que ela seja expulsa do bairro, pois já era conhecida como uma pessoa "problemática" e que "sempre criava confusões".