Moradores participam de simulação contra deslizamentos no Calabetão

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Ao soar da sirene, dona Joselita Alves Capinam, 62 anos, deixou sua casa e seguiu para o abrigo, instalado na Escola Municipal do Calabetão. “Lavava os pratos. Deixei tudo lá e vim pra cá”, disse ela, após andar por cinco minutos. A idosa e outros moradores do Calabetão, em Salvador, participaram na manhã deste sábado (4) do simulado de evacuação de áreas de risco.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) deu início ao exercício às 9h e buscou treinar e preparar os moradores da localidade para eventuais acidentes que possam acontecer em decorrência das chuvas, além de orientar a população para saber deixar suas casas de forma segura.

O Calabetão é uma das oito comunidades de Salvador, localizadas em área de risco, que conta com o Sistema de Alerta e Alarme Sonoro, instalados pela Codesal, para redução de acidentes em casos de chuvas fortes.

“Nasci e me criei aqui. Já vi muitas tragédias. Muita gente chorando porque perdeu tudo ou pela morte de um parente querido. Lembro-me que em 1987 um casal morreu soterrado. Eram moradores e estavam dentro de uma Kombi que acabou sendo coberta pela terra”, lembrou a dona Maria Madalena Paim, 65.

No local, a comunidade teve a oportunidade de participar de atividades promovidas pela equipe de apoio da Codesal. “O sucesso do treino, voltado para redução de risco em um cenário real, é garantido pela participação de toda a comunidade. Queremos que as pessoas saibam exatamente por onde percorrer, caso necessário”, explicou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Participaram do simulado as secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Prefeitura-Bairro, Secretaria Municipal de Educação (Smed), Guarda Civil Municipal (GCM) , Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, moradores e lideranças comunitárias.

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)