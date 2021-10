Moradores protestam após ação policial no bairro de São Marcos

Um grupo de moradores realizou um protesto na noite desta quinta-feira (30), no bairro de São Marcos, após uma operação policial. De acordo com moradores, policiais teriam entrado na localidade atirando e uma criança foi baleada. Ainda segundo moradores, o menor foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

O Centro Integrado de Comunicações (CICOM) afirmou não ter conhecimento sobre a ocorrência envolvendo a criança. A ocorrência foi aberta no centro após o protesto dos moradores. Já a Polícia Militar, procurada pela reportagem, não respondeu aos questionamentos.

Durante a manifestação, um ônibus chegou a ficar atravessado na via. Em imagens que circulam por redes sociais, é possível ver um grupo de pessoas correndo. Em seguida, dois policiais aparecem nas imagens. Ainda segundo o CICOM, a ocorrência foi encerrada pouco depois das 22h.