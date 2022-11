Moradores protestam por segurança na região do Hospital Salvador

Moradores da Federação protestaram nesta segunda-feira (7) em prol da segurança do bairro, em frente ao prédio onde funcionava o Hospital Salvador, na capital baiana.

O grupo, acompanhado por uma viatura da Polícia Militar, se manifestou em um trecho da Avenida Caetano Moura. O protesto acontece após o prédio do Hospital passar, em cerca de dois meses, por dois incêndios, e ser ocupado por usuários de drogas.

De acordo com Luanne Bastos, moradora do edifício em frente do Hospital, barulhos dentro do local têm incomodado os seus vizinhos "24h por dia e 7 dias por semana".

"Muita gente entrando e saindo, depredando o edifício dia e noite, barulhos o tempo inteiro, e uma moça foi assaltada nessa rua à direita. A manifestação é um pedido de socorro em prol da segurança para o bairro", diz. De acordo com a Polícia Militar, o grupo foi pacífico e não houve interdição de vias públicas.

Moradores da região afirmaram que o Hospital Salvador foi desativado em 2018. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) apontou que o espaço estava sem uso em 2020, quando o requereu para somar como mais um hospital no combate à pandemia de covid-19.

No último dia 5, a assessoria do Hospital Salvador informou que os representantes legais do local teriam sido desapossados da empresa desde essa requisição administrativa decretada pela prefeitura, a qual teria transferido a gestão do Hospital Salvador para a Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em resposta, esclareceu que, em 2020, o espaço: "Era uma unidade privada que já estava sem funcionar. No período da covid-19, foi requisitada administrativamente pela prefeitura, mas a requisição já foi encerrada há um ano", informa por meio de assessoria.

Os representantes legais do Hospital Salvador afirmam que a guarda do hospital ainda está com a Prefeitura Municipal, que, segundo eles, deveria zelar pela integridade física do bem. Embora os proprietários do hospital atribuam a responsabilidade pela segurança da unidade à prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) encaminhou um documento à reportagem que indica o encerramento do contrato da pasta com o Hospital Salvador. Este registro de revogação foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 9 de novembro de 2021.

A SMS informou que fez diversas tentativas para vistoria e devolução definitiva da unidade, sem sucesso. "A responsabilidade pela manutenção e segurança do imóvel é de inteira responsabilidade de seus proprietários", finaliza a pasta por meio de nota.