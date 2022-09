Moradores recebem rua requalificada em Periperi

Toda vez que chovia os moradores da Rua Dayane Matos e do canal do Recanto da Urbis, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário, ficavam preocupados, porque a região alagava com frequência e a água invadia algumas casas. Nesta segunda-feira (12), eles se reuniram para assistir a entrega das vias requalificadas pela prefeitura. Choveu durante o evento, mas os moradores não ficaram preocupados.

Rua foi entregue nesta segunda-feira (12) (Foto: Betto Jr/ Secom)

A Rua Dayane Matos tem 612 metros de extensão e recebeu nova pavimentação, drenagem, passeio, meio fio e melhoria na iluminação, que deixou de ser no sistema convencional, passando para LED. Já o canal da Rua Recanto da Urbis, com 310 metros de extensão, também recebeu obras de drenagem, pavimentação, criação de passeio e meio fio, que incluíram outras quatro ruas transversais.

Durante a cerimônia de entrega, na 1ª Travessa de Periperi, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) frisou que as obras são resultado do programa Ouvindo Nosso Bairro. Foram 4,6 mil votos para que as intervenções fossem realizadas.

“Estamos em uma região da cidade que historicamente sofria com alagamentos, a população esperava por uma obra de drenagem. Essa foi a obra mais votada e a prefeitura iniciou a execução no final do ano passado, uma grande intervenção. Investimos R$ 5,5 milhões e resolvendo definitivamente o problema”, afirmou.

Na ocasião, Bruno Reis lembrou que a região já vem sendo beneficiada com a requalificação do Canal do Paraguari e que, dentre outras melhorias, vai possibilitar a abertura de uma nova via na Rua das Pedrinhas.