Moradores se reúnem no Caminho das Árvores para plantio de espécies

Este sábado (21) amanheceu mais verde no bairro do Caminho das Árvores. Nesta manhã, moradores participaram de uma ação que envolveu o plantio de 60 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Foram plantadas 30 mudas de espécies como Ingá, Ipê amarelo, Jacarandá, Visgueiro, Biribiri, Ipê branco e Angico.

A ação, realizada na data em que se celebra o Dia da Árvore, sob coordenação de técnicos da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), envolveu também a doação de mudas de Pitangueira, Urucum, Jacarandá, Aroeira e Ingá para os moradores locais, para que eles também possam cultivá-las.

Técnicos coordenaram o plantio e ofereceram mudas aos moradores (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

O advogado Sérgio Barradas Carneiro, 58 anos, fez questão de aparecer logo cedo à Praça dos Eucaliptos, onde ocorreu o plantio, para participar do movimento.

"Esse tipo de ação é importantíssima. Além da própria planta, que tem a questão da absorção do monóxido de carbono, a ação ajuda também na formação da consciência ecológica das pessoas. O Meio Ambiente é pauta do século 21. Nós temos casos como o desastres de Mariana, a desertificação do Rio São Francisco, e o Brasil tem sido mal visto a nível internacional na questão ambiental", disse.

De acordo com os técnicos no local, ter mais árvores na cidade é importante porque elas auxiliam na purificação e umidade do ar, capturando gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera. Ou seja, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar que respiramos.

Quem também gostou de ver o bairro mais arborizado foi o aposentado Reginaldo Balbino, 77. "Não é importante só para quem mora por aqui, no entorno do parque, mas para quem vem correr aqui, como eu. O ar ficará ainda mais puro. Eu já disse lá em casa que, quando eu for embora desse mundo, podem jogar minhas cinzas aqui no parque, que é um lugar lindo", brincou.

Reginaldo contribuiu com a ação (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Todas as mudas doadas nesta manhã serão monitoradas através da geolocalização - ou seja, localização através de um satélite. Dessa forma, será possível identificar, por exemplo, quem plantou as espécies, o local e como a planta se desenvolveu.

No turno da tarde, aconteceu a segunda etapa da ação, quando foram plantadas mais 30 mudas das mesmas espécies na Praça Carlos Bastos, em Itapuã.