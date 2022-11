Moradores se revoltam e retiram móveis de pousada colocados em praia de Boipeba

Moradores da Ilha de Boipeba, no sul da Bahia, se revoltaram contra uma pousada de luxo após longas discussões e retiraram os móveis que o estabelecimento havia colocado na praia de Moreré. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos nativos da ilha. (Veja abaixo)

A confusão começou, segundo o radialista local Claudio Cacau, após a proprietária da pousada começar a "implicar" com os moradores. " Ela chegou e já de cara buscou problemas com a comunidade. Primeiro pegou no pé do pessoal porque tinha um bar do lado (da pousada) e que os bêbados estavam incomodando. Agora ela começou a pedir para as embarcações não atracassem na praia em frente à pousada dela", contou.

Após o pedido da empresária, os moradores se reuniram no último sábado (12) com o objetivo de passar a mensagem de que "ela não é dona da praia" e decidiram retirar os móveis da faixa de areia e colocá-los dentro da pousada.

"Tendo o direito público desrespeitado, pescadores, banhistas e moradores de Moreré deram um 'chega pra lá' na invasora. Não há nenhuma autorização de qualquer órgão público que permita uso de praia como espaço privado", declarou Claudio.

Procurada pelo CORREIO, a administração da pousada não se manifestou sobre o ocorrido até o momento desta publicação. A prefeitura do município-arquipélago de Cairu também foi acionada, mas não houve resposta.