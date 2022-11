Moraes ordena liberação de estradas bloqueadas por grupos bolsonaristas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou na noite desta segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) adote as medidas necessárias para desobstruir as rodovias bloqueadas. Caminhoneiros começaram os bloqueios na noite de domingo (30) por conta da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.

"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – , todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.

Para Moraes, o diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal foi omisso e inerte diante das manifestações. Caso a medida seja descumprida, a PRF será multada em R$ 100 mil por hora. A decisão diz ainda que, além da multa, o não cumprimento da ordem pode resultar no afastamento ou na prisão em flagrante do diretor da PRF, Silvinei Vasques.

"No caso vertente, entendo demonstrado o abuso no exercício do direito de reunião direcionado, ilícita e criminosamente, para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para

Presidente e vice-Presidente da República", diz a decisão.

Rodovias bloqueadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País subiram de 236 às 18h15 para 321 às 20h33. Todas as unidades da Federação registram ocorrências, sendo o Rio Grande do Sul o líder de casos, com 47 trechos bloqueados. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

Mais cedo, a PRF informou que adota providências para o retorno da normalidade do fluxo desde o início das interdições. Ao todo, 75 manifestações foram desfeitas.

Desde a noite de domingo, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por "populares", segundo a PRF.

Interdições na Bahia

Os caminhoneiros voltaram a bloquear as rodovias baianas na tarde desta segunda-feira (31). Em Feira de Santana, cerca de 20 caminhões fizeram fila na BR 116 (norte), km 422, por volta das 17h30. Os motoristas fecharam os dois sentidos da rodovia com pneus queimados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e tenta negociar a liberação da via.

Em Correntina (Rosário), os caminhoneiros fecharam a BR-020, na altura do km 0, divisa entre Bahia e Goiás, por volta das 17h. Segundo a PRF, os manifestantes também fizeram a interdição total de pista com a participação de aproximadamente 80 pessoas. A Polícia Militar encontra-se no local.

Na BR-116 (Sul), próximo à cidade de Vitória da Conquista os caminhoneiros queimaram objetos para fechar os dois sentidos da rodovia, segundo a TV Bahia.

Já em Luís Eduardo Magalhães, os manifestantes voltaram a bloquear o mesmo trecho que haviam interditado durante a noite de domingo (30) e a madrugada de hoje. O grupo, com cerca de 100 pessoas, se reuniu por volta das 13h no km 205, da BR-020, e usou pneus queimados para fechar os dois sentidos das pistas. Agentes da PFR estiveram no local e conseguiram negociar com os manifestantes. Os caminhoneiros fizeram liberações parciais nos dois sentidos, gerando um congestionamento de aproximadamente 3 km para cada sentido da via.