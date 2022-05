Morando na Chapada dos Veadeiros, Dolabella é detido com maconha

O ator Dado Dolabella foi detido por porte ilegal de drogas no final de março em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros (GO), segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles. Ele estava com 12 gramas de maconha quando foi abordado pela Polícia Militar.

Um termo circunstanciado, procedimento para crimes de menor potencial ofensivo, foi assinado por Dolabella. Ele foi liberado após se comprometer a comparecer a audiência na Justiça se for convocado. A maconha foi encaminhada para perícia na Polícia Civil. Dado pode receber advertência, ter que prestar serviços a comunidade ou cumprir outras medidas educativas.

O ator está morando na cidade há alguns meses e já se envolveu em outra confusão. No início de abril, segundo a coluna, ele levou uma paulada nas costas quando estava em uma praça. Dado não conseguiu identificar o agressor, mas registrou a ocorrência na delegacia.

Dolabella viajou para Alto Paraíso em dezembro, para participar de um worshop de imersão do tantra. Ele gostou tanto que resolveu ficar.

“Na cidade grande, jamais tive o privilégio de o meu relógio biológico estar 100% sincronizado com o da natureza. Acordar com o show das araras, dos periquitos, dos passarinhos, dos tucanos, fluindo ao som das águas, às 5h30, para contemplar toda beleza e o esplendor que é o nascer de um novo dia. Poder beber a água que sai de qualquer torneira, sem medo, ciente de que estou me nutrindo de pura vida, sem flúor, cloro, alumínio e vários outros metais pesados. Todo dia. Não tem preço”, avaliou, em uma rede social.