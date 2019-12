Morar Melhor reforma 200 casas em São Gonçalo do Retiro

Duzentas famílias que vivem no bairro São Gonçalo do Retiro tiveram as casas reformadas pelo programa municipal Morar Melhor e entregues nesta quinta-feira (12), durante cerimônia com o prefeito ACM Neto e o vice e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

O bairro ganhará ainda uma nova via de ligação: a Rua São Carlos, que facilitará o acesso entre a Rua Direta do Arraial de Cima e São Gonçalo, com ordem de serviço para início imediato das obras assinada pelo prefeito ontem.

“É um orgulho muito grande desenvolver este programa. São moradores que lutaram muito para conseguir o terreno, construir cada pedaço da casa, mas que, mesmo trabalhando muito, não conseguem juntar dinheiro no fim do mês para fazer a reforma. Foi pensando nessa realidade que o Morar Melhor foi concebido”, afirmou ACM Neto.

A dona de casa Angelita da Conceição, 41 anos, que reside com marido, três filhos e uma neta na Rua Santa Mônica, contou que nem acreditou quando soube que seria uma das contempladas pelo programa.

“Eu sofria com o desgaste que havia no telhado, molhava muito e em tempos de chuva vivíamos momentos tensos. Meu filho de seis anos sempre pedia de presente um novo telhado, pois ficava bastante assustado com as goteiras. Quando vi o pessoal chegar aqui no bairro, fui atrás para pedir essa ajuda. A casa? Ficou muito melhor do que eu imaginava. O programa veio trazer qualidade de vida e alegria para nossa família”, afirmou, sorrindo.

O vice-prefeito e titular da Seinfra, Bruno Reis, ressaltou que o Morar Melhor deverá chegar à marca de quase 30 mil residências reformadas este ano. A terceira etapa do programa já está sendo preparada e deverá alcançar mais 10 mil residências.

Ele destacou ainda outras obras que estão sendo realizadas no bairro e imediações, como a intervenção da encosta na Rua Direta de São Gonçalo e a requalificação asfáltica da Avenida Luis Eduardo Magalhães, que envolverá também a implantação de iluminação em LED. “Mas as obras que mais emocionam são as do Morar Melhor. Como é bom poder realizar sonhos e levar qualidade de vida às pessoas mais pobres”, salientou.

Funcionamento

O programa realiza intervenções nas residências em situação precária como troca de esquadrias, telhados, instalação de louças sanitárias, reboco e pintura. Cada imóvel recebe investimentos no valor de até R$ 5 mil. A escolha das regiões da cidade beneficiadas com o programa habitacional leva em consideração critérios como a precariedade dos bairros baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da unidade habitacional, com base na observação de campo.