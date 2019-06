Moro admitiu ter recebido convite de Bolsonaro antes da eleição, afirma jornalista

Cofundador do site The Intercept Brasil, o jornalista americano Glenn Greenwald afirmou que o então juiz federal Sergio Moro relatou, em troca de mensagens, que foi convidado por Jair Bolsonaro (PSL) para integrar o Ministério da Justiça, do qual Moro hoje é titular, antes mesmo do resultado das eleições.

De acordo com Greenwald, a informação contsta em uma troca de mensagens que ainda não foi divulgada para o público. O The Intercept Brasil foi responsável por expor conversas particulares de conversas de integrantes da Lava Jato no Paraná no aplicativo de mensagens Telegram.

Em entrevista ao UOL, o jornalista diz que novos conteúdos ainda virão à tona. "Temos conversas que ainda não reportamos sobre Moro estar pensando [antes da eleição] na possibilidade de aceitar uma oferta do Bolsonaro, caso ele ganhasse. Isso foi antes da eleição, acho que depois do primeiro turno", afirmou Greenwald.

Em novembro do ano passado, ao aceitar o convite de Bolsonaro, Moro admitiu que já havia sido sondado por Paulo Guedes, agora ministro da Economia, cinco dias antes do segundo turno.

De acordo com a reportagem, o convite a Moro gerou conflito entre integrantes da Lava Jato em Curitiba. "E tem pessoas dentro da força-tarefa da Lava Jato, outros procuradores, falando que isso iria destruir a reputação da Lava Jato, porque iria criar uma percepção de que o tempo todo não foi uma apuração contra a corrupção, nem uma apuração do Judiciário. Mas uma apuração política para impedir a esquerda e empoderar a direita", relata o jornalista.