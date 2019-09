Morre 13ª vítima de incêndio em hospital no Rio

Morreu na madrugada desta terça-feira (17) mais uma vítima do incêndio ocorrido na quinta-feira (12) no Hospital Badim, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

A paciente Áurea Martins de Oliveira havia sido transferida para o Hospital Samaritano, em Botafogo, mas não resistiu.

Na manhã de segunda (16) outra paciente, transferida para o Hospital Copa D’Or, morreu. Com isso, a tragédia soma 13 mortos.

A Polícia Civil fez uma perícia ontem no local do incêndio, e o trabalho deve continuar hoje. Os funcionários também iniciaram a limpeza do prédio que não foi afetado pelas chamas.