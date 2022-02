Morre 3º policial civil após viatura capotar na Bahia; ele teve morte cerebral

O policial civil Yago da Franca Sousa Avelar, 39 anos, que estava internado depois de sofrer um acidente envolvendo uma viatura na BA-233, próximo a Itaberaba, morreu neste sábado (5). Ele é a terceira vítima do acidente que ocorreu na última sexta-feira (4).

Yago estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e teve a morte cerebral decretada.

Yago estava internado (Foto: Reprodução)

Ele ingressou na Polícia Civil em outubro de 2020 e era lotado na 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) no município de Seabra, região da Chapada Diamantina.

Também morrem no acidente Kleber Correia Cardoso, 42, e Matheus Guedes Malta Argolo, 31, os dois também eram lotados na 13ª Coorpin.

(Foto: Reprodução)

“Nossa consternação fica ainda mais dolorosa com esta notícia. Conheci Yago em 2019, quando foi, junto com Kleber e Matheus, meu aluno na Academia da Polícia Civil. Mais uma perda irreparável para nossa Instituição, de um jovem, também com futuro promissor na nossa polícia, que neste momento está em profundo luto”, declarou a Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que "presta condolências e une-se em luto a toda família e amigos".