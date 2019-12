Morre a antropóloga Alba Zaluar, referência no estudo da violência urbana

A antropóloga e socióloga Alba Zaluar, uma das maiores autoridades no estudo da violência urbana no Brasil, morreu nesta quinta-feira (19) em São Paulo. A informação foi publicada no site da IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ.

A estudiosa foi fundadora, em 1997, do Núcelo de Pesquisa em Violências (NUPEVI) com pesquisas sobre violências doméstica, policial, urbana, vinculada ao tráfico de drogas, órgão que também coordenou.

Após sua aposentadoria, em 2012, a antropóloga passou a atuar como professora visitante no IESP/ UERJ. O enterro será nessa sexta-feira (20), às 13h, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Confira a nota da instituição na íntegra:

É com pesar que o IESP-UERJ comunica à comunidade acadêmica o falecimento da professora Alba Zaluar, docente do nosso Programa de Pós-graduação em Sociologia de 2012 a 2019 e atualmente pesquisadora associada do Instituto.

Alba Zaluar foi uma das mais importantes referências da sociologia e da antropologia urbana e da violência no Brasil, tendo publicado dezenas de artigos, capítulos e livros sobre os temas e lecionado em centros como Unicamp e IMS-UERJ.

O velório se dará amanhã (20/12) na Capela 6 do Cemitério São João Batista, às 10h, e o sepultamento às 13h. Neste momento, manifestamos nosso profundos sentimentos a seus familiares.