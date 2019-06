Morre a atriz Sonia Guedes, de Mulheres apaixonadas e Chiquititas

A atriz Sonia Guedes morreu nesta segunda-feira (3), aos 86 anos, em São Paulo. O último trabalho da atriz foi no remake de "Chiquititas" (2014). A causa da morte não foi divulgada.

Última participação de Sônia Guedes na Globo foi na novela 'Mulheres Apaixonadas' — Foto: Acervo TV Globo

O velório da artista começou às 8h da manhã desta terça-feira no cemitério do Araçá, em São Paulo. Na Globo, a atriz participou das novelas ''Mulheres Apaixonadas", "Barriga de Aluguel", "Coração de Estudante". A atriz interpretou a mãe de Regina Duarte no seriado "Malu mulher" (1979).

Artistas lamentaram a morte da atriz. "Boa viagem, querida Sonia. Um beijo, estrela", escreveu o ator Tuca Andrada. O ator Odilon Wagner publicou uma foto de Sandra no Instagram.

Atriz morreu nesta segunda-feira (Foto: Reprodução)