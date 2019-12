Morre antropóloga baiana Jomária Soledade

Foto: Casa do Boneco Itacaré

Morreu neste domingo (1º) a antropóloga e socióloga baiana Jomária Soledade, após sofrer um acidente vascular cerebral. A morte foi confirmada pela Casa do Boneco de Itacaré, organização educacional e cultural que ela ajudou a fundar.

"É com muita consternação que informamos a passagem para o Orun da nossa querida Jomária Soledade, matriarca e figura importantíssima para a Casa do Boneco", diz postagem na conta oficial da associação no Instagram.

Jomária foi a fundadora da Casa da Memória Oxaguian e uma das criadora da Associação de Afro Desenvolvimento Casa do Boneco de Itacaré, uma associação que trabalha, desde 1988, com cultura a serviço da população afro indígena, historicamente excluída.

Além de Antropóloga formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ela era capoeirista, pesquisadora e professora panafricanista. Jomária também foi a responsável pela restauração do manguezal na foz do Rio de Contas.

"Estamos todos muito abalados, mas sabemos que agora ela vive no outro plano junto aos ancestrais, e que a sua existência nunca será esquecida", segue o comunicado oficial.

O sepultamento da antropóloga está marcado para acontecer nesta segunda-feira (2), às 15h, junto com uma missa, no Cemitério do Campo Santo, em Salvador.