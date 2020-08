Morre, aos 52 anos, o arquiteto André Piva

Morreu nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, o arquiteto gaúcho André Piva. Ele sofria de leucemia linfocítica aguda e o sepultamento será amanhã, reservado à família.

André era considerado um dos nomes mais fortes da arquitetura carioca, com um trabalho autoral e reconhecido. Morava na Cidade Maravilhosa há 31 anos e mantinha um escritório na Lagoa.

Além do marido, o estilista Carlos Tufvesson, André tinha outra paixão declarada: a capital baiana, onde fazia questão de estar presente em todos os verões. Por aqui, prestigiava as festas da promoter Licia Fábio e os eventos do site Alô Alô Bahia.