Morre aos 88 anos Mãe Flora, fundadora do Ilê Asé Ayra Onyndancor

Morreu na manhã desta sexta-feira (17), aos 88 anos, Dona Florentina da Silva Rosa, fundadora do Ilê Asé Ayra Onyndancor, em Juazeiro. Mãe Flora, como era conhecida, fundou o terreiro junto com o marido em 1964, sendo considerado o ilê mais antigo em funcionamento da região do Vale do São Francisco. Segundo a família, Mãe Flora sofreu um infarto.

A ialorixá passou mal em casa na noite desta quinta-feira (16), foi levada ao hospital do município, onde ficou em observação. "Ela melhorou, foi transferida para a sala verde, no início da manhã de hoje mandou um áudio dizendo que estava bem, que dormiu bem. Mas quando foi 8h, passou mal de novo e morreu", contou a nora, Zenaide. O sepultamento será neste sábado (18), às 17h, no Cemitério Municipal de Juazeiro.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro lamentou o falecimento de Mãe Flora. Em julho, ela foi uma das personalidades homenageadas pela prefeitura na campanha ‘Julho das Pretas’. "Foi uma das fundadoras do bairro Kidé, onde ficou conhecida por sua personalidade humilde, acolhedora, generosa, alegre e por ser guardiã da riqueza cultural dos seus ancestrais", diz a nota.