Morre aos 92 anos o artista plástico Francisco Brennand

Morreu nesta quinta-feira (19) o artista plástico Francisco Brennand. Segundo as primeiras informações, o pernambucano de 92 anos faleceu às 11h devido à uma pneumonia no Hospital Português.

O velório de Brennand começa ainda no fim da tarde desta quinta-feira, na Oficina Brennand, localizada no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Recentemente, sua Oficina foi transformada em instituto para preservar o seu patrimônio.

Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brennand nasceu em 11 de junho de 1927, no Recife. Contemporâneo do homem que obrigou o século 20 a articular o termo cubismo, Francisco Brennand aprendeu a modelar a argila com o artista Abelardo da Hora, então funcionário da fábrica cerâmica de seu pai.

Incentivado por Cícero Dias, ao viajar para a Europa em 1949 para estudar com nomes como André Lhote e Fernand Léger, conheceu as obras de Miró e Picasso. O susto-revelação: o pintor da Guernica era também ceramista.

“Ali, vi que a cerâmica poderia ter a mesma grandeza da pintura a óleo, meu interesse até então. Ou até mais”, diz ele, dono de obras de dimensões totemicamente públicas como a Coluna de Cristal e outras peças mimetizadas no corpo físico do Recife.

Conhecido como o Mestre dos Sonhos, em novembro de 1971, o artista começou a reconstruir a Velha Cerâmica São João da Várzea, fundada pelo seu pai em 1917. Esse conjunto, encontrado em ruínas, deu início a um colossal projeto de esculturas cerâmicas que deveriam povoar os espaços internos e externos do ambiente.

Repercussão

"Lamento perda do gigante pernambucano Francisco Brennand. Ele é para nossa arte o que Paulo Freire é para o nosso pensamento", disse o senador Cristovam Buarque nesta quinta-feira (19), no Twitter.

"Francisco Brennand marcou a cultura e as artes do nosso país. Levou o nome de Pernambuco aos 4 cantos do mundo. Pernambuco de luto só tem a dizer: muito obrigado Francisco Brennand pela sua obra de vida", escreveu o deputado Daniel Coelho no microblog.

Confira a última entrevista de Brennand ao JC.