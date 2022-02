Morre aos 93 anos, em Salvador, o sambista Cacau do Pandeiro

O instrumentista Carlos Lázaro da Cruz, conhecido como mestre Cacau do Pandeiro, morreu na noite da sexta-feira (11), aos 93 anos, em Salvador.

A morte aconteceu no dia do aniversário do mestre, que nasceu em 11 de fevereiro de 1929, na capital baiana - mais especificamente no Rio Vermelho. O apelido veio da ligação com seu instrumento preferido.

O sambista se apresentou inúmeras vezes no Carnaval, participando de blocos como Barão e Internacionais. Também teve shows em bailes nos clubes Português, Associação Atlética da Bahia, Bahiano de Tênis e Fantoches da Bahia, entre outros.

Mestre Cacau dividiu palco com artistas como Elza Soares e Dona Ivone Lara ao longo de 85 anos de carreira. O artista iniciou a carreira na década de 1940 e contribuiu com a carreira de nomes da música baiana e no cenário nacional e internacional, como Carlinhos Brown.

Em entrevista à Revista Raça, Brown já havia falado da relação com Cacau, dizendo que foi ele quem o ajudou a distinguir sutilezas que são essenciais para o percussionista.

Tonho Matéria lamentou a morte, respostando uma nota de falecimento. "Vá em paz, meu mestre", escreveu.

Não há informações sobre o enterro.