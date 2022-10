Morre aos 94 anos homem que não tomava banho havia seis décadas

Conhecido como "o homem mais sujo do mundo" por se recusar a tomar banho havia seis décadas, o iraniano Amou Haji morreu no último domingo (23), de acordo com a imprensa oficial do país.

Ele tinha 94 anos e era morador do vilarejo de Dejagah, na província de Fars, no sul do Irã. Amou era solteiro e vivia sozinho em uma cabana. Segundo autoridades locais, o homem não tomava banho porque tinha medo de "ficar doente".

Em 2014, uma reportagem que falava sobre a vida dele, mostrou como Amou vivia no vilarejo. Ele morava em uma cabana que foi construída por alguns moradores e não tomava banho havia mais de meio século. Além disso, o homem já tinha crostas de sujeira na pele e na barba.

Quando a temperatura estava baixa, ele acendia diversos cigarros de uma vez para se esquentar e fumava cachimbos com esterco de animais.