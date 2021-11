Morre, aos 96 anos, Renato Simões, presidente do jornal A Tarde

O advogado e jornalista Renato Simões, filho de Ernesto Simões Filho, fundador do jornal A Tarde, morreu nesta quinta-feira (4), aos 96 anos. A morte ocorreu no Rio de Janeiro e ocorreu por causas naturais.

Simões ocupava, atualmente, o posto de presidente de honra do diário baiano. Ele era tio-avô de João de Mello Leitão, atual presidente do grupo de comunicação.

"Renato Simões é dos últimos de uma geração de herdeiros de grandes empresas de comunicação que se entregou com paixão ao jornalismo. As transformações que ele imprimiu na empresa de sua família impactaram na comunicação baiana e isso faz dele uma personagem das mais importantes da história da imprensa baiana", declarou Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), da qual Renato fez parte.

O velório de Renato Simões será nesta sexta-feira (5) no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. O corpo do jornalista será cremado em seguida, às 15h30.