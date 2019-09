Morre Belina Moreira, professora de Literatura e ex-mulher de Gilberto Gil

Morreu na sexta-feira (30), em Salvador, a professora Belina Aguiar Gil Moreira. Aos 81 anos, Belina tinha câncer. Ela foi esposa do cantor e compositor Gilberto Gil. O corpo de Belina será velado a partir das 15h deste sábado (31) no cemitério Jardim da Saudade e será seputado no mesmo cemitério no domingo (1º) às 11h.

Foto: Reprodução

Mãe de Marília e Nara - fruto do casamento com Gilberto Gil entre 1965 e 1967, ela também era avó de João, Pedro, Lucas e Gabriel. Para ela, Gil compôs a canção “Amor até o Fim”, gravada por Elis Regina e cantada por Maria Rita na gravação do DVD Banda Dois. Antes de se casar com Gil, ela chegou a ser bancária.

Belina ao lado das filhas Nara (esq) e Marília (dir)

Foto: Reprodução

Belina estava internada em um hospital de Salvador, que não teve o nome divulgado pela família. O cantor Gilberto Gil e sua atual esposa, Flora Gil, estão em Belo Horizonte (onde o cantor faz apresentação neste sábado) mas participarão do velório neste sábado (31) em Salvador.

Em maio do ano passado, Belina foi homenageada pela coluna QuantA, da colunista Flávia Azevedo do CORREIO. "Professora de Literatura daquelas tão boas e apaixonadas que, até hoje, está nas salas de aula. (...) Belina tem o dom de inspirar. Inspira alunos a gostar de ler e amar os escritores. Inspira amigos, com a própria alegria, a gostar de viver. E de amar. É ela quem diz “acredito até que não amo pessoas, mas o sentimento”. Contabiliza relações bem-sucedidas com alunos, família e amigos. Tanto que é daquelas raras pessoas que podem dizer, com firmeza: “Sim, eu sou feliz”", diz o trecho da publicação.