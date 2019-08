Morre cão que foi enrolado em cobertor e queimado em São Paulo

Morreu neste domingo (18) o cachorro da raça pitbull que foi encontrado enrolado em um cobertor que pegava fogo em Limeira, no interior de São Paulo. Apelidado de Titan, ele foi resgatado na noite de sexta, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo e acabou morrendo hoje.

(Foto: Divulgação/Alpa)

As duas voluntárias da Associação Limeirense de Proteção a Animais (Alpa) encontraram o cão cercado por pessoas que tentavam ajudá-lo. Quando elas chegaram, um homem já tinha apagado as chamas com água. "Quando cheguei estava aos gritos, berrava demais. Acreditamos que ele foi vítima de maus-tratos ou alguém quis se desfazer dele", afirmou ontem a presidente da Associação Limeirense de Proteção aos Animais (Alpa), Cassiana Fagoti.

O local não tem câmeras de seguranças próximas para ajudar a descobrir como o cão chegou até lá.

As voluntárias estimam que TItan tinha entre 1 e 2 anos. Ele parecia ser um animal bem cuidado e não tinha parasitas. Exames feitos no hospital veterinário para onde foi levado após o resgate mostraram que ele foi afetado nos rins, nas vias áreas e, claro, na pele.

O corpo do cachorro foi encaminhado hoje pela manhã para necrópcia. Ele será enterrado no Cemitério de Animais em Piracicaba.