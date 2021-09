Morre Cesare La Rocca, educador e fundador do Projeto Axé

Morreu na tarde desta quarta-feira (15), em Salvador, o italiano Cesare La Rocca, de 83 anos. Ele foi o fundador do Projeto Axé, um dos mais tradicionais projetos sociais do estado, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através da arte-educação. Cesare, que nasceu em Florença, na Itália, estava internado no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais de Irmã Dulce. A causa da morte não foi divulgada.

Advogado e educador, ele vivia na Bahia há mais de 30 anos. O Projeto Axé foi criado em 1990, no Pelourinho, em Salvador. Reconhecido internacionalmente, o projeto já formou mais de 20 mil jovens, através da arte e educação. Ele é ex-representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e foi um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Cesare é considerado o pai da arte-educação, metodologia de resgate de crianças em situação de risco que as desperta por meio da estética. Ele chegou ao Brasil em 1968 e trabalhou e iniciou em Manaus seu trabalho com crianças e adolescentes em siutação de vulnerabilidade. O italiano conviveu com figuras de peso da educação e da cultura no Brasil, como Paulo Freire, Betinho (Herbert José de Sousa) e Joãosinho Trinta. Ele considerava esses encontros como determinantes para seu trabalho.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte de Cesare nas redes sociais. "Cesare La Rocca foi o italiano mais baiano que conheci. Seu amor por nossa terra é representado por todas as milhares de crianças e jovens atendidas pelo Projeto Axé, ao longo de mais de três décadas. Que Deus conforte toda a família e amigos!", escreveu.

O senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, também se manifestou sobre a morte do italiano. "Fatinha e eu recebemos com tristeza a notícia da morte de Cesare La Rocca, esse italiano de alma baiana, fundador do Projeto Axé, instituição que em 31 anos transformou a vida de mais de 30 mil crianças e jovens. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e todo pessoal do Axé!", escreveu.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), que mantém parceria com o Projeto Axé, também lamentou o falecimento de Cesare La Rocca. "Defensor dos direitos de crianças e adolescentes, Cesare dedicou a vida a fomentar ações e iniciativas que promovessem a garantia de direitos. O Projeto Axé, que ele fundou quando chegou a Salvador, nos anos 90, se tornou referência na Bahia e no Brasil", diz a nota que ainda "se solidariza com os familiares, amigos e equipe Axé neste momento de dor e luto" e deseja que "o legado de Cesare seja exemplo para todos e todas".