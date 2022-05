Morre cineasta Breno Silveira, diretor de Dois Filhos de Francisco, aos 58 anos

O cineasta Breno Silveira, 58 anos, morreu na manhã deste sábado (14), vítima de um infarto. Diretor de filmes como "Dois filhos de Francisco" (2005) e "Gonzaga: de pai pra filho" (2012), Silveira estava em um set de filmagens para as gravações do longa Dona Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro, em Limoeiro, município de Pernambuco.

De acordo com o jornal O Globo, o diretor começou a passar mal no set, sentindo taquicardia. Silveira chegou a ser socorrido ainda no set e foi levado a um hospital, mas não resistiu.

No Twitter, o ator Helio de La Peña lamentou a morte do diretor. "Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo para nos deixar, cheio de planos na cabeça. Beijos na família e nos amigos", escreveu.