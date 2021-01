Morre de covid-19 o apresentador Stanley Gusman, que minimizava doença

O apresentador Stanley Gusman, que comandava o "Alterosa Alerta", na TV Alterosa (filial do SBT em Minas Gerais), morreu neste domingo (10) por complicações da covid-19. As informações são do Uol.

O apresentador, que tinha 49 anos e estava internado em estado grave desde o final do ano passado, costumava minimizar a gravidade do coronavírus em reportagens exibidas em seu programa.

Em um dos trechos postados em seu Instagram, Gusman rebatia declarações do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), recomendando que os cidadãos não visitassem familiares e amigos durante as festas de Natal e ano novo.

"Eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe, e não vou matá-los. Eu acho um desrespeito o senhor falar isso em público. Se fosse assim, nós teríamos produzido, em outras circunstâncias, muitos outros problemas", disse, se referindo aparentemente a aglomerações realizadas durante a campanha eleitoral de 2020.

O apresentador ainda completou na legenda: "Não mexam com a minha família. Ninguém! Absolutamente ninguém! Pego pilha. Fico no veneno e meu veneno é sem vacina. Perco a ponta da corda! Nas festas cristãs você vai matar seus pais de covid. Já nas eleições não havia restrições!".