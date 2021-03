Morre Edilson Barbuda Lins, reitor da UniFTC em Salvador

O professor Edilson Barbuda Lins, reitor do Centro Universitário UniFTC de Salvador e da Faculdade UniFTC do Comércio, morreu nesta quinta-feira (11).

A causa da morte não foi divulgada pela instituição, que cancelou as atividades da tarde e noite em sinal de luto. Apenas as aulas práticas das Clínicas-Escolas para atendimento da comunidade foram mantidas, enquanto as aulas do novo semestre devem iniciar na próxima segunda (15).

Edilson Barbuda (Foto: Alô Alô)

O Alô Alô tentou contato com a assessoria da instituição, mas sem sucesso. Uma fonte da unidade, em contato com o site, confirmou que Barbuda foi mais uma vítima da Covid-19, doença que registrou 115 novas mortes na Bahia nas últimas 24h.

Em nota, o vice-presidente Acadêmico, Ihanmarck Damasceno, informou que a Rede UniFTC declarou luto pelo falecimento do professor. "É com muito pesar que nos despedimos desse ser humano que tanto nos ensinou e que deixa um verdadeiro legado para nossa história. Que possamos confortar nossos corações e seguir honrando sua ampla contribuição para a educação", diz no comunicado, enviado à comunidade acadêmica.

O presidente da Rede UniFTC, William Oliveira, assina outra nota de pesar divulgada pela instituição logo após a confirmação do falecimento. Leia o texto na íntegra:

“É com imensa tristeza que nos despedimos do Professor Edilson Barbuda Lins, reitor do Centro Universitário UniFTC de Salvador e da Faculdade UniFTC do Comércio.

Além da saudade, Edilson nos deixa um grande legado. Ficam as memórias de companheirismo, trabalho e luta.

Manteremos acesos seu compromisso com a educação e seu amor pela vida. Em nome de toda a Rede UniFTC, desejamos força e paz à sua família.”

Solidariedade na pandemia

À frente das duas unidades pertencentes à RedeFTC, Barbuda comandou campanhas solidárias para ajudar pessoas durante a pandemia de coronavírus.

No ano passado, por exemplo, a UniFTC lançou o Movimento pela Prevenção, a fim de promover ações focadas na prevenção, solidariedade e promoção da saúde diante da pandemia. Atuou na distribuição de equipamentos de proteção individual, além de disponibilizar álcool em gel e sabonete líquido para hospitais e postos de saúde. Promoveu ainda doações de cestas básicas e de livros para instituições filantrópicas, entre outras iniciativas.

“É importante que todos possam fazer a sua parte. Só assim esse momento vai passar e poderemos estar juntos novamente. Essa é a hora de pensar no coletivo, de agregar. E não poderia deixar de participar. Temos certeza que esse movimento pela prevenção ajudará a salvar muitas vidas”, disse Barbuda na ocasião.

O dia, horário e local do sepultamento de Edilson Barbuda Lins não foram divulgados.