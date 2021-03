Morre empresário Renato Novis, vítima de covid-19

Morreu nesta quinta-feira (25), aos 73 anos, o empresário Renato Novis, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Santa Izabel, em Nazaré. Nas redes sociais, Renato foi amplamente homenageado. A família ainda não divulgou informações do velório. Novis foi vice-presidente da vice provedor na mesa administrativa da Santa Casa da Bahia e atualmente era presidente do conselho do Acbeu. Deixa a esposa Eina e as filhas Luzia e Elisa Novis.

Foto: Alô Alô Bahia. Siga o insta @sitealoalobahia.