Morre ex-apresentadora do Fantástico Leila Cravo, que caiu de motel

A ex-apresentadora do Fantástico, Leila Cravo, morreu aos 66 anos. Ela morreu no dia 5 de agosto, de acordo com o colunista Paulo Sampaio, do UOL, mas a morte só foi divulgada nesta sexta-feira (2). Leila sentiu fortes dores no peito, foi levada a um hospital, mas não resistiu.

Leila foi um símbolo sexual nos anos 1970 e estampou capas das revistas "Manchete", "Fatos & Fotos" e "O Cruzeiro". Ela se envolveu em um escândalo quando despencou da suíte de um motel no Rio de Janeiro em 1975. Leila Cravo sobreviveu à queda de 18 metros e virou manchete em todo o país. Na época, nunca ficou claro se Leila havia sido jogada pelo namorado ou pulado.

A apresentadora participou de filmes de pornochanchada e em novelas com um pequeno papel em O Semideus (1973). Ela apresentou ainda o Fantástico, na TV Globo, e um programa infantil de uma afiliada da TV Bandeirantes em Cascavel, no Paraná.

Leila largou a carreira artística e passou a investir em empresas no Paraná. Ela deixa a filha Tathiana, 38 anos, e a neta Ana Julia, 11.