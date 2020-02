Morre ex-reitor da Uneb, professor Lourisvaldo Valentim da Silva

Morreu neste domingo (02) o professor Lourisvaldo Valentim da Silva, que foi reitor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Lourisvaldo havia feito recentemente um transplante renal e também fazia hemodiálise.

O velório será realizado a partir das 15 horas, no Campus I da UNEB, em Salvador. O sepultamento ocorrerá às 10 horas desta segunda-feira (03/02), no Cemitério Jardim da Saudade.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia lamentou, com profundo pesar, o falecimento do professor. "Durante sua gestão, Valentim buscou consagrar o papel social e inclusivo da UNEB e ampliar a oferta de Ensino Superior no interior do Estado", destaca o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues.

A Uneb, que divugou nota de pesar pela morte do ex-gestor, informou também que, excepcionalmente, no dia 3 de fevereiro as atividades serão suspensas para as homenagens ao ex-reitor. Todavia, a matrícula do Sisu, assim como as demais atividades essenciais, incluindo aquelas previstas em cronogramas dos editais, estão mantidas.