Morre Fábio Barreto, diretor de 'Lula, o Filho do Brasil', aos 62 anos

O cineasta Fábio Barreto, diretor de filmes como Lula, o Filho do Brasil e O Quatrilho, morreu na noite desta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro. Ele tinha 62 anos e estava em coma desde dezembro de 2009, após capotar o carro na Rua Real Grandeza, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Fábio estava internado no Hospital Samaritano.

Filho dos produtores Luiz Carlos e Lucy Barreto, irmão do cineasta Bruno Barreto, Fábio começou a trabalhar como diretor de cinema em 1977, fazendo curtas-metragens. Seu primeiro longa, em 1984, foi Índia, a Filha do Sol, protagonizado por Glória Pires.

No total, dirigiu 13 filmes, sendo que O Quatrilho (1995), baseado no livro homônimo de José Clemente Pozenato, foi o que alcançou maior repercussão. Estrelada por Gloria Pires e Patrícia Pillar, a produção foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano seguinte. O último trabalho foi Lula, o filho do Brasil, baseado no livro de Denise Paraná, que estreou em 2010 e conta a história do ex-presidente Lula.

O velório do corpo do cineasta está marcado hoje para sexta-feira de manhã e a cremação, à tarde. Fábio Barreto deixa quatro filhos. Ele era casado com a atriz Débora Kalume desde 2003.