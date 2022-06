Morre funcionário da Limpurb baleado na Baixa de Quintas

O funcionário terceirizado da Limpurb que foi baleado na tarde da terça-feira (7) na Estrada da Rainha, na região da Baixa de Quintas, morreu nesta quarta-feira (8). Rafael dos Santos foi baleado enquanto trabalhava e chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Mesmo baleado, Rafael conseguiu dirigir até a Avenida J.J. Seabra, na Baixa dos Sapateiros, onde pediu socorro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou até o HGE.

A polícia investiga se ele foi vítima de uma tentativa de assalto.

Em nota, a Limpurb lamentou a morte de Rafael, que era funcionário de uma terceirizada que presta serviço à empresa. "A Limpurb se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário e se solidariza com a dor de familiares, amigos e colegas que tiveram a oportunidade de conviver com Rafael, conhecido pelo alto comprometimento e profissionalismo no exercício diário das atividades. O órgão aguarda a investigação das autoridades policiais sobre o caso", diz o texto.

Autoria, motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), segundo a Polícia Civil.

Carros queimados

Dois carros foram incendiados na Estrada da Rainha, na noite de terça. Segundo informações da Polícia Militar, equipes da dos Bombeiros Militares debelaram o incêndio com o apoio da Rondesp e guarnições da 2ª CIPM que estiveram no local.

Não há informações sobre o que motivou o crime, nem se há relação com o caso do motorista da Limpurb. Segundo a Polícia Civil, o crime também está sendo apurado pela 1ª Delegacia, que expediu guias de perícia nos veículos.