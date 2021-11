Morre homem que sofreu descarga elétrica na Ladeira do Paiva

O homem que sofreu uma descarga elétrica, na Ladeira do Paiva, no bairro da Caixa D'Água, morreu na manhã desta quarta-feira (3). De acordo com moradores da região, ele trabalha com reciclagem e estava caminhando durante a madrugada. Ele morreu após entrar em contato com fios de alta tensão que teriam caído no solo da ladeira após fortes ventanias que aconteceram durante a madrugada e danificaram a rede de fios do local ainda às 2h da manhã.

A morte, no entanto, teria ocorrido duas horas depois dos ventos, segundo um morador que afirma ter sido o primeiro a ver o reciclador no chão e não quis se identificar. "Foi perto das 4h, o rapaz tava caminhando aqui normal. Só que um galho de uma árvore fez um impacto nos fios e caíram no chão. Como ele tava andando aqui, teve contato direto com o fio e foi eletrocutado. Não teve um barulho alto, mas ele já estava morto quando eu cheguei", afirma.

Ainda de acordo com o morador, o homem atenderia pelo nome de Jorge e teria residência fixa no bairro do IAPI. "O povo chama ele de Jorge, sempre tava por aqui, mas eu não conhecia. Ele é reciclador e mora lá no bairro de IAPI. Ele tava na rua catando latinha porque faz esse trabalho de reciclagem e aí o fio pode ter caído sobre ele", conta.

Também morador da região, o aposentado Davi Soares Costa, 72 anos, diz que não ouviu nada e só percebeu que tinha ocorrido algum problema quando faltou luz em casa. "Pouco antes das 2h, eu e minha esposa acordamos com uma ventania danada e barulhos de galhos e fios remexendo, mas não tinha caído a energia. Quando foi agora às 5h, vimos que faltou energia, eu saí e vi que esse rapaz tinha morrido, uma coisa horrível. Não teve barulho", lembra.

O estudante Victor Coutinho, 21, afirma que houve muita demora entre os problemas com os fios na madrugada por conta dos ventos e a chegada da Coelba para desligá-los. "Eles demoraram pra vir, aconteceu às 2h, mas eles demoraram pelo menos duas horas para chegar e aconteceu isso aí", diz.

O atendimento ao homem só pôde ser realizado após o desligamento da rede de energia elétrica. Equipes da Coelba e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para isolar a área e prestar atendimento à vítima. A morte do homem foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo ficou sob responsabilidade de uma equipe da Polícia Militar até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer a remoção.

Em nota, a Neoenergia, que administra a Coelba, informou que lamenta o ocorrido e que equipes no local estão analisando as possíveis causas do incidente.