Morre idoso baleado na cabeça pelo filho de 14 anos

Morreu no fim da tarde desta segunda-feira (13), no Hospital da Restauração (HR), área central de Recife, capital de Pernambuco, um idoso de 72 anos, que foi baleado na cabeça pelo próprio filho de 14 anos, no bairro de Rio Doce, em Olinda, na manhã desse domingo (12).

O idoso era funcionário público, lotado no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), e chegou a ser socorrido e levado ao HR, onde ficou internado, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Em depoimento à polícia, parentes disseram que o tiro pode ter sido acidental.

Após prestar depoimento, o adolescente foi encaminhado para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). A arma usada no crime foi encontrada e encaminhada para o Instituto de Criminalística. Segundo depoimentos de parentes à polícia, o tiro pode ter sido acidental.