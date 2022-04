Morre Isaura Gomes, dubladora da Bruxa do 71, de Chaves

Isaura Gomes, dubladora de Dona Clotilde, a Bruxa do 71, do Chaves, morreu em São Paulo neste sábado (9), aos 83 anos. A informação foi divulgada pela também dubladora e atriz Flora Paulita.

"Minha maior inspiração, que bom que sua voz e seus ensinamentos ficarão pra sempre entre nós. Vamos sentir sua falta e te amaremos pra sempre… sempre mesmo!", escreveu em uma rede social.

Segundo o jornal Estado de Minas, Isaura estava internada havia um mês na UTI de um hospital. A causa da morte não foi revelada.

“A Isaura não queria comer e acabou ficando fraca. A princípio ela ficou sendo alimentada por sonda nasal e internada para acompanhamento. No decorrer do tempo, foram surgindo intercorrências e outros problemas, como infecção de urina, a saturação não estava boa etc”, disse a fonte do Estado de Minas.