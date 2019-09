Morre John Wesley, o Dr. Hoover de 'Um Maluco no Pedaço'

Morreu neste domingo, os 72 anos, o ator John Wesley, famoso por interpretar o Dr. Hoover na série “Um maluco no pedaço”. Segundo informações de membros da família, o artista morreu por complicações causadas pelo mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta originalmente a medula óssea.

Gerry Pass, empresário e produtor de artista, compartilhou um comunicado lamentando a morte do ator. "John Wesley foi um presente para o mundo, por sua generosidade e graciosidade, que estão imortalizadas em seus trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Estou de coração partido por ter perdido um querido amigo hoje”.

John Wesley nasceu em 3 de agosto de 1947, em Los Angeles. Antes de começar a atuar, ele serviu o exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Em seu currículo, soma mais de cem trabalhos, entre filmes, como “Braddock 2: O Início da Missão” e “Pare! Senão Mamãe Atira”, além de inúmeras séries para a TV.

Ao longo da carreira artística, atuou ao lado de estrelas como Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, Tim Burton e Morgan Freeman.