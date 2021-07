Morre Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa e diretor-presidente da Bahiainveste

Morreu nesta sexta-feira (9), em São Paulo, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda. Atualmente, ele era diretor-presidente da Bahiainveste, empresa de economia mista vinculada à à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, onde foi secretário no primeiro governo Rui Costa.



Baiano de Salvador, Hereda foi vítima de um tipo raro de câncer. Ele fazia tratamento em São Paulo. Arquiteto de formação, Jorge Fontes Hereda atuou como secretário de Habitação do Ministério das Cidades, entre os anos de 2003 e 2005. Em 2005, assumiu o cargo de vice-presidente de Governo da Caixa Econômica Federal, até março de 2011, quando foi efetivado presidente. Ele deixou o cargo no começo do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e foi sucedido por Miriam Belchior.



Nas redes sociais, políticos e amigos lamentaram a morte de Hereda. O governador da Bahia, Rui Costa, lembrou o trato cortês do ex-secretário. "Com tristeza recebi a notícia do falecimento de Jorge Hereda, ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico em nossa gestão e ex-presidente da Caixa. Será lembrado por seu trato amigável e empático, além da grande inteligência. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.



O ex-presidente Lula lamentou a morte de Hereda e destacou o papel do baiano na construção do programa Minha Casa Minha Vida. "Jorge Hereda contribuiu de forma decisiva para transformar a vida de milhares de famílias. Me ajudou a construir um dos maiores programas habitacionais do mundo, o Minha Casa Minha Vida. Meus sentimentos aos familiares e amigos", disse Lula.



Jorge Hereda contribuiu de forma decisiva para transformar a vida de milhares de famílias. Me ajudou a construir um dos maiores programas habitacionais do mundo, o Minha Casa Minha Vida. Meus sentimentos aos familiares e amigos. https://t.co/vIiWaRhlOY — Lula (@LulaOficial) July 9, 2021

A ex-presidente Dilma também divulgou nota onde lamenta a morte do baiano, a quem chamou de amigo. "Lamento profundamente a morte do companheiro e amigo Jorge Hereda. Foi meu parceiro e do presidente Lula, fez da Caixa um instrumento eficiente do crédito popular, do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Fará muita falta ao país. Meus sentimentos à sua família e amigos", disse a ex-presidente.O senador Jaques Wagner destacou o papel de Hereda em programas sociais durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma. "Com grande tristeza, Fátima e eu recebemos a notícia da morte do querido amigo Jorge Hereda. Será lembrado por sua inteligência, sensibilidade e compromisso na construção de um Brasil mais justo para todos e todas. Um companheiro de muitas lutas e que fará enorme falta ao país. Vale destacar a brilhante passagem que fez no comando da Caixa, durante os governos do PT, quando fez deste banco uma importante ferramenta de inclusão e transformação social, através de programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida", escreveu o senador.O economista e ex-ministro da Fazenda e do Planejamento Nelson Barbosa também falou sobre Hereda. "Lamento muito o falecimento de Jorge Hereda, grande amigo e colega de governo, crucial na formulação e execução do programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e expansão de crédito pela Caixa. Aprendi muito com Hereda. Meus sentimentos à família e todos amigos", escreveu.Através do presidente do partido na Bahia, Éden Valadares, o PT prestou solidariedade a amigos e familiares de Hereda. "É com enorme pesar que recebemos a notícia do falecimento do companheiro Jorge Hereda. Arquiteto formado pela UFBA, ex-presidente da CEF e ex-secretário estadual da SDE, Hereda combinava inteligência e conhecimento técnicos com compromisso militante e rara gentileza no trato. O @ptbahia lamenta sua perda, ao tempo em que se solidariza com sua esposa, família e amigos. Que sua passagem seja de luz, companheiro Hereda. Seu exemplo será sempre lembrado e, para nós, eterna inspiração. #HeredaPresente"