Morre Jorge Maia, torcedor que pediu intervenção e fez o Bahia democrático

Morreu na tarde desta sexta-feira (19) o torcedor do Bahia Jorge Antonio de Cerqueira Maia, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital da Bahia e não resistiu a um linfoma.

Aposentado desde 2015, Jorge Maia é o torcedor que abriu o processo que culminou no processo de intervenção do clube e destituiu o presidente Marcelo Guimarães Filho, em 2013. Graças a essa ação, o Esquadrão adotou as eleições diretas no processo de escolha dos seus presidentes, com voto dos sócios, e se tornou democrático.

Maia foi aclamado pela torcida do Bahia no dia da posse de Fernando Schmidt, quando se tornou Grande Benemérito do clube (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Apaixonado pelo Bahia, Jorge se tornou sócio do tricolor em 1962. Após 18 anos de dedicação ao clube, em 1980, ganhou o título de sócio remido. Ele militou na oposição do Bahia desde o início dos anos 1990, quando Paulo Maracajá estava à frente da presidência do clube. Foi presidente por dois anos do grupo oposicionista, a Associação Bahia Livre (ABL) e também foi o responsável por entrar com a ação judicial solicitando a intervenção no Bahia – sem qualquer relação com grupo do qual fazia parte.

Conhecido carinhosamente como “pai da intervenção” por parte da torcida do Bahia, foi homenageado com o título de Grande Benemérito pelo tricolor em 2015, no dia da posse do então presidente Fernando Schmidt, que morreu em maio deste ano. À época, ele se tornou ainda vice-presidente do Conselho Deliberativo do Tricolor, com a chapa Diga Sim ao Novo Esquadrão.

O Bahia publicou uma nota de pesar. Leia na íntegra:

"A diretoria do Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Jorge Antonio de Cerqueira Maia, que faleceu na tarde desta sexta-feira (19), aos 69 anos, em Salvador.

Um dos principais baluartes da Democracia Tricolor, ele foi o autor da ação judicial que proporcionou o renascimento do Esquadrão de Aço. Aquele processo patrocinado pelo advogado Pedro Barachísio resultou na entrada do interventor Carlos Rátis, no afastamento de toda a diretoria da época e no reforma do estatuto, com eleições diretas, livres e abertas aos sócios, a partir de 2013.

A luta de Jorge Maia lhe rendeu o nobre título de Sócio Grande Benemérito do clube.

Estava internado no Hospital da Bahia, diagnosticado com linfoma, que havia recém-descoberto.

Sua família tinha uma gráfica na Cidade Baixa e ele se orgulhava de ter participado das comemorações do primeiro título brasileiro, ainda criança, a bordo de um dos carros que transportou os atletas campeões de 1959 do aeroporto ao local da festa na cidade.

Descanse em paz, Maia."