Morre José Bahia, pioneiro da cirurgia pediátrica e ex-diretor do Martagão

Aos 85 anos, morreu na noite de domingo (9), o médico José Raymundo Bahia Sapucaia. Um dos mais importantes cirurgiões pediatras de sua geração, José morreu no Hospital São Rafael, em Salvador, após complicações médicas decorrentes de um súbito processo infeccioso.

A cerimônia da cremação do corpo do médico será nesta segunda-feira (10), às 17h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Médico cirurgião pediátrico com mais de 50 anos de carreira, formado pela Escola Bahiana de Medicina, Dr Bahia, como era conhecido, foi um dos mais renomados cirurgiões do Estado.

Ao longo da carreira, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e diretor do Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, onde iniciou sua trajetória.

Atualmente, era conselheiro da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, instituição mantenedora do Martagão, e presidente da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica (Ancipe).

Na década de 1990, ele assumiu a liderança e traçou o plano de reabertura do Hospital Martagão Gesteira que, naquela época, interrompeu o funcionamento por conta de uma grave crise financeira. Intimamente ligado à causa da saúde das crianças, ainda jovem, Bahia acompanhou de perto a luta de dois ícones da filantropia baiana: seu tio Álvaro Pontes Bahia, fundador do Martagão Gesteira e sua prima Irmã Dulce.

“Ele foi um grande nome da cirurgia pediátrica, tendo formado inúmeros e verdadeiros discípulos e admiradores. Além de ter sido um mestre em fazer amigos, sempre solidário e de bom coração, acolhendo a todos que o procuravam, com alegria, competência e dedicação. Sem dúvida é uma grande perda para todos nós”, lamenta Rosina Pontes, prima de Bahia e presidente de honra do Martagão Gesteira.

José Raymundo Bahia Sapucaia deixa a esposa Terezinha, e mais quatro filhos: Américo Neto, Pedro Américo, José Bahia Filho e Mariana.