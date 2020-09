Morre jurista baiano Sylvio Quadros Mercês, ex-presidente do TJD-BA

Troféu do Baianão de 2017 levou seu nome (Foto: Acervo Pessoal)

Morreu na madrugada desta sexta-feira (11) o jurista baiano Sylvio Quadros Mercês, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA). Ele tinha 90 anos e lutava contra um câncer no pâncreas.

Ele presidiu o TJD-BA em 1970, 94, 95, 98 e 99. Além disso, foi vice-presidente em 1969, 2002 e 2003.

Além do Direito Desportivo, ele também participou do conselho de ética da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) por diversos anos e também foi presidente e vice-presidente do Tribunal Maçônico.

Sylvio deixa três filhos (Sylvio Júnior, Fábio e Maria Auxiliadora) e seis netos (Sylvio Neto, Adriano, Thiago, Matheus, Sylvia e Gabriel).

Em 2018, havia perdido a esposa Marina Magalhães de Quadros Mercês, com quem foi casado por 62 anos.

Sylvio teve o corpo cremado na manhã desta sexta-feira (11), no Cemitério do Campo Santo, em Salvador.